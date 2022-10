Wegen Kanye: Kim Kardashian und Pete haben wieder Kontakt

Das hat Kanye West (45) sicher nicht vorhergesehen! Neun Monate lang waren Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) ein Paar, bevor im August ihre Beziehung zerbrach. Das Liebes-Aus dürfte vor allem dem Ex der Unternehmerin gefallen haben: In den Monaten zuvor stichelte der Rapper immer wieder gegen den Komiker. Doch in den vergangenen Monaten sorgte Kanye mit antisemitischen Äußerungen für mächtig Aufruhr – und scheint damit sogar Kim zurück in die Arme von Pete zu treiben!

Wie ein Insider gegen über Hollywood Life ausplauderte, sollen die 41-Jährige und der Comedian wieder in Kontakt stehen – wenn auch nur freundschaftlich. "Pete hat Kim ein paar Mal wegen der ganzen Situation mit Kanye geschrieben, weil er sich noch immer um sie als Person sorgt und nachsehen wollte, wie es ihr geht", erzählte die Quelle. Der 28-Jährige habe der vierfachen Mutter versichert, dass er immer als Freund für sie da sein werde und sich immer an ihn wenden könne.

"Kim hat Pete gesagt, wie sehr sie das zu schätzen weiß", betonte der Insider. Der Keeping up with the Kardashians-Star sei dankbar, dass sie beide trotz ihrer Trennung und allem was passiert ist, weiterhin einen freundschaftlichen Umgang miteinander pflegen können.

Kanye West, Rapper

Pete Davidson und Kim Kardashian, April 2022

Pete Davidson und Kim Kardashian

