Betrügt Travis Scott seine Kylie etwa doch mit Rojean Kar?

Ist das Familienglück von Kylie Jenner (25) und Travis Scott (31) mehr Schein als Sein? Seit 2017 führen der Keeping up with the Kardashians-Star und der Musiker eine On-off-Beziehung. An ihrer Trennung im Jahr 2019 soll Gerüchten zufolge eine Affäre mit Rojean Kar Schuld gewesen sein. Das dementierte die Netz-Bekanntheit jedoch. Doch jetzt machen erneut Fremdgehgerüchte die Runde: Läuft da etwa was zwischen Travis und Rojean?

In seiner Instagram-Story äußerte sich der Rapper nun zu den Gerüchten, nachdem die Influencerin bei seinem Musikvideo-Dreh gesichtet wurde. "Ich sage das jetzt zum letzten Mal. Ich kenne diese Person nicht und ich war nie mit dieser Person zusammen", stellte der 31-Jährige klar. Rojean habe sich heimlich und ohne Befugnis ans Set seines Drehs geschlichen. "Hört also bitte auf mit dieser erfundenen Geschichte", bat der Musiker seine Fans.

Doch auch Rojean meldete sich zu Wort. Anders als vor drei Jahren, behauptete der Webstar nun, eine Affäre mit dem zweifachen Vater zu haben. "Zu sagen, dass du mich nicht kennst und nie mit mir zusammen warst, obwohl du eindeutig mit mir zusammen warst und jeder dich mit mir zusammen gesehen hat und ich sogar Fotos und Videos von uns beiden habe – was soll das?", stänkerte sie in ihrer Instagram-Story. "Du betrügst sie jede Nacht und die ganze Stadt sieht es", legte Rojean nach.

Instagram / yungsweetro Rojean Kar im März 2022

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner bei den Grammy Awards 2019

Instagram / yungsweetro Rojean Kar, Social-Media-Star

