Diese Nachricht kam plötzlich und unerwartet: Kylie Jenner (22) und Travis Scott (28) sind getrennt! Nachdem bereits etliche Gerüchte die Runde gemacht hatten, dass bei den Eltern der kleinen Stormi Webster (1) der Haussegen schief hängt, bestätigte Kylie ihr Liebes-Aus selbst im Netz. Zu den Gründen für ihre Trennung hatte sich die Make-up-Unternehmerin jedoch nicht geäußert. Gerüchten zufolge habe eine gewisse Web-Beauty Schuld!

Laut E! News soll Instagram-Babe Rojean Kar alias YungSweetRo im Netz vorgeworfen worden sein, mit dem Rapper angebändelt zu haben – und zwar noch während seiner Beziehung zu Kylie! Gegen diese Behauptungen wehrte sich das Model in einem Statement in ihrer Instagram-Story: "Keines dieser Gerüchte ist auch nur ansatzweise wahr", betonte Rojean. "Es ist nur mal wieder das Internet, das falsche Geschichten erzählt. Bitte hört auf, diese Lügen zu verbreiten", ärgerte sie sich. Anschließend bat sie darum, auch Kylie und Travis in Ruhe zu lassen.

Aus Kylies offizieller Trennungs-Verkündung ließ sich kein Funke von Untreue heraushören: "Travis und ich verstehen uns bestens und wir konzentrieren uns auf Stormi. Unsere Freundschaft und unsere Tochter haben nun Priorität", hatte sie auf Twitter klar gestellt.

Instagram / yungsweetro Rojean Kar alias YungSweetRo

Instagram / yungsweetro Rojean Kar alias YungSweetRo, Social-Media-Star

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner bei der "Travis Scott: Look Mom I Can Fly"-Premiere

