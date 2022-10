Das fiel Felix von Jascheroff bei "The Masked Singer" schwer

Was fiel Felix von Jascheroff (40) besonders schwer? Der GZSZ-Star hat eine aufregende Reise hinter sich: Er versteckte sich unter dem Kostüm der Black Mamba bei The Masked Singer und bewies seine Gesangskünste! Wochenlang durfte er niemanden von seiner Teilnahme erzählen und musste unter dem aufwendigen Kostüm performen. Daher wollte Promiflash von dem Schauspieler wissen: Was war die größte Herausforderung für Felix?

Am schwierigsten sei für den 40-Jährigen die Maske und das Umsetzen der ausgewählten Songs gewesen: "Mir war es immer wichtig, mehrere Seiten zu zeigen. Hinzu kam, dass das Kostüm nicht so leicht war, wie es den Anschein gemacht hat: der schwere Kopf, die mega Schleppe, die gefühlte 20 Kilo gewogen hat", verriet Felix im Interview mit Promiflash. Auch gab er zu, dass es manchmal schwierig war, mit wenig Luft unter der Maske zu singen!

Doch das Singen an sich war für den TV-Star keine große Herausforderung. Er selbst ist nämlich auch als Sänger tätig! Er hat schon einige Singles auf den Markt gebracht und wird auch im November erneut Musik veröffentlichen: Gemeinsam mit MICAR wird er unter seinem Künstlernamen JASH die neue Single "Tonight" releasen.

Anzeige

RTL GZSZ-Star Felix von Jascheroff

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Felix von Jascheroff als Black Mamba bei "The Masked Singer" 2022

Anzeige

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de