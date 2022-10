Das waren Felix von Jascheroffs "The Masked Singer"-Indizien

Woran wurde Felix von Jascheroff (40) eigentlich erkannt? Der GZSZ-Darsteller wurde in der vierten Show von The Masked Singer enttarnt. Im Kostüm der Black Mamba durfte er inkognito auf der Bühne stehen, doch die Fans hatten schon früh den richtigen Riecher und tippten auf den Schauspieler. Die Show gibt den Zuschauern neben der Stimme aber auch immer Indizien an die Hand, um den Star zu erkennen. Und woran konnte Felix erkannt werden?

In der vierten "The Masked Singer"-Show am Samstag wurde die Black Mamba wie die anderen Kostüme in einem Clip vorgestellt. Dabei fanden sich drei Hinweise im Hintergrund, die Felix hätten enttarnen können. Der Rettungsring und der Erste-Hilfe-Kasten sollten ein Indiz auf sein Debütalbum von 2003 geben. Das trug nämlich den Titel "Überleben". Bei den beiden Glasperlen musste schon etwas um die Ecke gedacht werden: Sie deuteten darauf hin, dass die Band Glasperlenspiel das derzeitige GZSZ-Intro singt. Dann sollte ein Strauch Weintrauben noch auf Felix' eigene Wein-Marke hinweisen.

Tatsächlich waren aufmerksamen Zuschauern bereits einige Hinweise aufgefallen, die zu Felix führten. Neben den Weintrauben hätte der Sänger auch anhand des griechischen Buchstabens µ (My) erkannt werden können. Der Buchstabe entspricht nämlich dem Zahlenwert 40 – und die 40 entspricht Felix' Alter.

Getty Images Die Black Mamba bei "The Masked Singer"

Instagram / felixvjascheroff Felix von Jascheroff im Juni 2021

TVNOW / Rolf Baumgartner Felix von Jascheroff, GZSZ-Darsteller

