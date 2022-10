Das will Coupleontour-Ina nach ihrer Klinikentlassung machen

Ina von Coupleontour schmiedet schon Zukunftspläne! Im Juli wurde die Influencerin plötzlich aus dem Leben gerissen: Die 26-Jährige erlitt einen schweren Schlaganfall und konnte sich kaum mehr bewegen. Seither kämpft sie sich mit der Unterstützung ihrer Partnerin Nessi wieder zurück. Das Paar hatte auch schon enorme Fortschritte zu vermelden. Ina kann sogar wieder alleine aufstehen. Jetzt verriet sie außerdem, was sie nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus gerne tun will!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte das YouTuber-Paar einige Fragen, die Ina beantwortet hatte. Unter anderem wollte ein Follower wissen, was Ina nach ihrem Klinikaufenthalt tun will. "Ich möchte als Erstes ganz fest Nessi kuscheln und eine Pizza essen", antwortete die Blondine. Außerdem müsse sie erst mal die "echte Welt" auf sich wirken lassen. Wann es so weit sein wird, ist allerdings noch nicht absehbar. "Daher habe ich noch keine speziellen Pläne, sondern möchte erst mal bis dahin tapfer durchhalten", erklärte Ina.

Ihre Grundeinstellung zum Leben hat sich aber auch jeden Fall geändert. Ina will das Leben nach dem Schlaganfall mehr genießen, wie sie betonte. "Eins ist mir klar geworden: noch mehr die Momente auskosten", machte der Webstar deutlich. Immerhin könne Ina jetzt nachempfinden, wie schnell das Leben vorbei sein kann.

