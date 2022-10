Nach ihrem Schlaganfall: Coupleontour-Ina kann aufstehen

Ina von Coupleontour macht weiter Fortschritte! Nach ihrer romantischen Hochzeit im vergangenen Jahr überraschten die Influencerin und ihre Frau Vanessa die Fans mit tollen Neuigkeiten: Die beiden Webstars erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Doch statt die letzten gemeinsamen Tage vor dem neuen Alltag mit Baby zu genießen, traf die beiden ein schwerer Schicksalsschlag: Ina erlitt einen Schlaganfall! Seitdem kämpft sich die Beauty zurück ins Leben. Jetzt gab sie ein neues Gesundheitsupdate: Ina kann wieder alleine aufstehen!

Auf ihrem gemeinsamen Instagram-Account meldeten sich die beiden Frauen bei ihren Fans: "Ich wollte euch noch ein Video zeigen – das hat mir Bubu gerade geschickt", teaserte Vanessa in einem Clip an. "Ich wollte zeigen, wie schön ich aufstehen kann", erklärte Ina daraufhin selbst in der nächsten Sequenz, woraufhin sie ohne weitere Hilfe aus ihrem Rollstuhl aufstand. Ihre Frau Vanessa ist sichtlich stolz: "Ich finde das sehr cool!"

Trotz ihrer Fortschritte fand Ina vor wenigen Tagen ehrliche Worte zu ihrem Gesundheitszustand: "Ich habe den Alltag hier verstanden und komme besser mit meinen Plänen und Strukturen klar", berichtete sie ihren Fans auf Instagram. Trotz der vielen Höhen kämpfe sie aber auch mit einigen Tiefen: "Ich merke, dass die Kräfte weniger werden", offenbarte Ina ehrlich.

Instagram / inaontourx Coupleontour, 2019

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina im September 2020

Instagram / inaontourx Ina von Coupleontour, April 2021

