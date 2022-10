Eklat in New York: Gastronom packt über Herzogin Meghan aus

Hier machte sich Herzogin Meghan (41) keine Freunde! Endgültig bekannt wurde die ehemalige Suits-Schauspielerin durch ihre Beziehung mit Prinz Harry (38) seit dem Jahr 2016. Seither machte sich die angeheiratete Royal bei einigen Freunden, Mitarbeitern und der königlichen Familie nicht so recht beliebt! Jetzt sprach der ehemalige Leiter des Michelin-Sterne-Restaurants Le Coucou Michael Cecchi-Azzolina über seine Schreckensbekanntschaft mit Meghan in New York!

Als Autor verriet er in seinem neuen Buch "Your Table is Ready: Tales of a New York City Maitre D" einige Geschichten über seine Gäste – wie Anna Wintour (72) und Naomi Campbell (52). Auch Meghan besuchte mit einer Begleitung das Restaurant im Jahr 2017. Als sie vor ihrer eigentlichen Reservierungszeit eingetroffen waren, wurden sie gebeten, an der Bar zu warten. "Ist Ihnen bewusst, dass mein Gast mit Prinz Harry zusammen ist und bald eine Herzogin sein wird? Haben Sie keinen privaten Bereich, in dem wir warten können?", erinnerte sich Michael an die Frage ihres Begleiters.

Unbeeindruckt über den möglichen Status seines Gasts verriet der Leiter des Restaurants weiter: "Mein erster Impuls war zu lachen. Das Date von Prinz Harry war mir wirklich egal". Die jetzige Herzogin selbst soll kein weiteres Wort gesagt und insgesamt "distanziert" gewirkt haben. "Hierher kommen die mächtigsten Leute der Welt – niemand interessiert sich wirklich für euch. Ich habe immer noch keinen privaten Tisch für euch!", konterte der ehemalige Leiter schließlich Meghans Begleitung.

Getty Images Herzogin Meghan im September 2021 in New York City

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2022

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

