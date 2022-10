Fake-Clip: Hört man Bibis Stimme in Tanja Makarićs Story?

Guckt sich Tanja Makarić (25) etwa alte Bibi-Videos an? Im Frühjahr gab Julian Claßen (29) die Trennung von Bibi Claßen (29) bekannt. Seitdem schwebt der Blondschopf mit seiner neuen Freundin auf Wolke sieben und teilt immer wieder niedliche Details aus ihrem gemeinsamen Alltag. So auch die Liebste des Influencers, die nach Bibis Auszug zu dem Zweifach-Papa gezogen ist. In Tanjas Story wollen Fans nun die Stimme von Julians Ex gehört haben!

Auf TikTok kursiert aktuell ein Video, in dem man eine inzwischen gelöschte Instagram-Story von Tanja sehen kann. Weniger als das, was die hübsche Brünette über ihre Wäsche erzählt, interessiert ihre Follower jedoch eher, was man im Hintergrund der Sequenz hören kann. Viele User sind sich nämlich sicher, Bibis Stimme in dem kurzen Clip zu hören! Dabei erscheint der Eindruck, dass sich Tanja alte YouTube-Videos von Julian und seiner Ex ansieht.

An diesen Vermutungen ist jedoch nichts dran, wie andere aufmerksame Follower feststellten – als die Sequenz noch online war, sei von Bibis Stimme nämlich nichts in Tanjas Story zu hören gewesen. "Die echte Story ist ohne eine Stimme im Hintergrund. Dieses Video hier ist bearbeitet" oder "Also im originalen Video hört man das nicht", stellten einige Fans fest.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen im Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Freundin von Julian Claßen

