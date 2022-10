Zuckersüß! Neue Paar-Pics von Julian Claßen und seiner Tanja

Julian Claßen (29) und Tanja Makarić (25) sind so verliebt! Nach Julians Trennung von seiner Ehefrau Bibi (29) verbringen die beiden seit Bekanntgabe ihrer Beziehung beinahe jede freie Sekunde miteinander. Vor allem in Julians Ferienhaus auf Mallorca haben die beiden sich ein Liebesnest aufgebaut. Doch egal wo sie sich aufhalten – ihre Liebe wächst an jedem Ort der Welt weiter. Jetzt meldete sich die Schwimmerin mit ganz romantischen Fotos aus dem Urlaub bei ihren Fans!

"Ach, Vancouver", kommentierte die Beauty ihre Schnappschüsse, die sie am Donnerstag aus ihrem Urlaub mit Julian in Kanada auf Instagram veröffentlichte. Verliebt hielten die Influencer in der Wildnis Händchen und unternahmen bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang einen Spaziergang. Vor allem aber genossen sie die Zeit mit Tanjas Neffen Romeo, den ihre Schwester gerade erst auf die Welt gebracht hat.

Julian war begeistert von dem Beitrag seiner Liebsten. "So schöne Bilder, Schatz", kommentierte er sie mit einem Kuss-Smiley. Auch die Fans der beiden waren ganz aus dem Häuschen. Vor allem waren sie von Tanjas Body beeindruckt. "Excuse me? Was ist das für ein heftiger Body?" und "Du siehst so bezaubernd aus, engelsgleich", lauteten nur zwei von vielen Komplimenten bezüglich Tanjas Aussehen.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen im Oktober 2022 in Vancouver

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und ihr Neffe Romeo

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Tanja Makarić im Oktober 2022 in Kanada

