Kate Merlan: Jakub hat sich seit TV-Teilnahme sehr verändert

Kate Merlan (35) erkennt Jakub Jarecki (27) nicht wieder. Eigentlich hat die Reality-TV-Darstellerin in dem Fußballer den perfekten Partner gefunden. Die beiden heirateten und beschlossen, ihr Leben zusammen zu verbringen. Doch dann kam alles anders. Inzwischen sind Kate und Jakub getrennt. Jetzt erzählte Kate mehr zu den Hintergründen der Trennung: Jakub soll sich in den vergangenen Monaten ganz schön verändert haben...

Im Jahr 2021 nahm Kate gemeinsam mit Jakub an Temptation Island V.I.P. teil. Jetzt teilte die Influencerin die Meinung mit ihren Fans, dass sich bei ihrem Ex seit der Formatteilnahme einiges getan habe. Dem stimmten ihre Instagram-Follower zu. "Erst vor ein paar Tagen schaute ich mir eure "Temptation Island V.I.P."-Staffel nochmal an und war geschockt, was aus diesem Mann geworden ist", meinte zum Beispiel ein User.

"Wie er sich alleine in seinen Storys und Beiträgen gibt, so selbstüberzeugt, als er wäre er Cristiano Ronaldo", hieß es weiter. Kates Follower haben insgesamt den Eindruck, dass Jakub einen Höhenflug erlebt, seitdem er in der Öffentlichkeit steht. "Er wird tief fallen", prophezeite jemand.

ActionPress TV-Persönlichkeit Kate Merlan

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Instagram / katemerlan Kate Merlan, April 2021

