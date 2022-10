Kriselt es etwa bei Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack?

Ist alles nur Show? Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (29) gehen schon seit sechs Jahren zusammen durchs Leben. 2020 gaben sie sich sogar während einer Liveaufzeichnung das Jawort. Doch schon vor einigen Monaten gaben die Schlagerstars zu, dass sie mit Höhen und Tiefen zu kämpfen haben. Nun soll es derzeit wieder kriseln – und ein anderer Mann soll im Spiel sein. Was ist bei Stefan und Anna-Carina los?

Wie Bild erfahren haben will, soll es sich hinter den Kulissen nicht mehr so harmonisch abspielen. Bei einem TV-Auftritt in der Show von Florian Silbereisen (41) traten sie zwar als Paar auf – doch sie reisten dafür getrennt an. Ein Insider bestätigte, dass sie in getrennten Zimmern schlafen haben und sich auch hinter der Bühne alles andere als verliebt gegeben hätten.

Außerdem hat das Blatt erfahren, dass es noch eine andere Person gibt: Anna-Carina soll einen neuen Mann haben und schon bald aus dem gemeinsamen Haus mit Stefan ausziehen wollen. Bislang äußerte sich der Sänger nicht ausführlich dazu – er betonte lediglich: "Dazu sage ich erst mal nichts."

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

ActionPress Anna-Carina und Stefan Mross im Mai 2020 in Titisee-Neustadt

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Musikerin

