Lilly Beckers neuer Freund sieht Ex Boris total ähnlich!

Lilly Becker (46) ist wieder happy! Die Ex-Frau des Tennisstars Boris Becker (54), hatte erst vor ein paar Tagen ihre neue Beziehung zu Spielerberater Thorsten Weck bestätigt. Während der Vater ihres Sohnes aufgrund von Insolvenzverschleppung bereits über ein halbes Jahr in England im Gefängnis sitzt, lässt die gebürtige Niederländerin es sich gut gehen. Auf Urlaubsfotos der Brünetten fällt auf: Lillys Neuer sieht Boris verdächtig ähnlich!

Auf Bildern, die DailyMail UK vorliegen, sieht man das Paar ausgelassen und gemeinsam lachend beim Sonnenbad am Strand von Marbella in Spanien. Die Fotos zeigen allerdings auch, dass Lillys neuer Freund zweifelsfrei eine gewisse Ähnlichkeit mit Ex Boris hat. Insbesondere die rotblonden Haare haben die beiden Männer gemeinsam.

Gerade erst verriet der 53-Jährige, dass die beiden Neuverliebten eine Fernbeziehung führen würden. Bild gegenüber offenbarte Thorsten, dass dies allerdings kein Problem sei, da sie nur eine Flugstunde von England nach Deutschland voneinander trennt. Anscheinend sehen die beiden sich bis zu achtmal im Monat.

Getty Images Lilly Becker im Oktober 2022

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018 in Monaco

Getty Images Lilly und Boris Becker mit seinem Sohn Amadeus, 2015

Findet ihr auch, dass Lillys neuer Freund Ähnlichkeit mit Boris hat?



