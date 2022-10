Schwangere Anna Heiser sauer über Kritik an ihrem Aussehen!

Anna Heiser (32) hat die ständige Kritik satt! Die Influencerin lernte ihren Gerald bei Bauer sucht Frau kennen. Dabei sprühten die Funken so sehr, dass sich die beiden 2018 das Jawort gaben. Mittlerweile sind sie Eltern eines Sohnes – Sprössling Nummer zwei ist bereits auf dem Weg. Ihre Fans warfen der Auswanderin allerdings nun vor, während ihrer schwierigen Schwangerschaft nicht auf ihr Äußeres zu achten. Das ließ sich Anna nicht gefallen und äußerte sich zu ihrem Aussehen.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die bald zweifache Mama eine Nachricht eines Followers, in der es hieß, dass sie fürchterlich aussehe. "Ja, ich sehe nicht gut aus", gab die 32-Jährige zu und merkte an, dass sie sich gerade auch nicht in der besten Verfassung befinde. "Ich werde mich dann stylen, wenn ich Bock darauf habe und nicht, wenn ihr das von mir erwartet", stellte die gebürtige Polin klar. Auch die Aussage, dass sie nun ja auch endlich Zeit habe, ihren Pony nachschneiden zu lassen, ärgerte die TV-Bekanntheit: "Habt ihr darüber nachgedacht, dass ich zum Friseur 200 Kilometer fahren müsste während einer gefährdeten Schwangerschaft?"

Im Netz hatte Anna ihren Fans bereits erklärt, dass sie aufgrund von vorzeitigen Wehen ihren Alltag entspannter gestalten müsse. Es sei wichtig, dass ihr Baby so lange wie nur möglich noch im Bauch bleibe. "Für mich heißt es jetzt runterzuschalten und alles langsamer anzugehen", hatte die Mama nach einem Krankenhausaufenthalt berichtet.

