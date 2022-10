Wie letzte Staffel: Das ist die Jury von "The Voice Kids"

Bei The Voice Kids bleibt alles so, wie es ist! Seit 2013 wird die beliebte Musik-Castingshow in Deutschland ausgestrahlt. In der Sendung zeigen die kleinen Sängerinnen und Sänger: Sie haben es mindestens genauso drauf wie die Großen! "The Voice Kids" 2022 gewann die elfjährige Georgia. Im Frühjahr 2023 startet die elfte Staffel der Show. Jetzt wurde bekannt, dass sich an der Jurykonstellation nichts ändern wird!

Auf dem offiziellen Instagram-Kanal von "The Voice Kids" wurde bestätigt, dass in der kommenden Staffel erneut folgende Juroren in der Jury sitzen werden: Wincent Weiss (29), Lena Meyer-Landrut (31), Smudo (54), Michi Beck (54) und Álvaro Soler (31). In der Kommentarspalte verkündeten die Juroren bereits ihre große Freude darüber, wieder dabei sein zu dürfen. "Woho!", schrieben Smudo und Michi von den Fantastischen Vier, während Vincent und Álvaro ihre Begeisterung mit Emojis ausdrücken.

Die diesjährige Gewinnerin der Staffel war Georgia aus dem Team Smudo und Michi. Im Finale performte sie den Song "Can't Help Falling In Love" von Elvis Presley (✝42) und haute damit nicht nur die Coaches, sondern auch die Zuschauer vom Hocker.

SAT.1/André Kowalski Die Coaches von "The Voice Kids" 2022

Sascha Wernicke/ Vertigo Berlin Musiker Wincent Weiss

SAT.1/André Kowalski Georgia bei "The Voice Kids" 2022

