Ein neuer Star ist geboren! Endlich war es so weit: Heute stand das große Finale von The Voice Kids an. In der Endrunde der Castingshow kämpften noch neun Talente um den Sieg in der Jubiläumsstaffel. Die Coaches waren von den Auftritten ihrer kleinen Nachwuchssänger begeistert. Doch diesmal war es an den Zuschauern zu entscheiden, wer den Sieg holt. Und das Ergebnis fiel eindeutig aus: Georgia hat gewonnen.

Für die 11-Jährige ging ein Traum in Erfüllung. Das Nachwuchstalent hat "The Voice Kids" 2022 gewonnen. Im Finale konnte Georgia mit dem Song von Elvis Presley (✝42) "Can't Help Falling In Love" nicht nur die Coaches, sondern auch das Publikum von sich überzeugen. Damit holt das Team rund um Michi Beck (54) und Smudo (54) den Sieg in der diesjährigen Staffel. Dabei war die 11-Jährige nur durch das Community-Ticket ins Finale gelangt, da sie Quarantäne bedingt eigentlich bereits ausgeschieden war. Georgia hat damit die Möglichkeit, professionelle Aufnahmen in einem Musikstudio mit echten Profis zu machen und damit den Grundstein für eine steile Musikkarriere zu legen.

Für einen besonderen Moment im Finale sorgte Lena Meyer-Landrut (30). Sie hatte das Coach-Duell gewonnen und damit einen Wunsch bei ihren Mit-Juroren frei. Sie performte kurz vor der Entscheidung den Song "The Winner Takes It All", während Michi und Smudo ihr mit weißen Federfächern zu wedelten und Lena in ihrem weißen Kleid wie einen Engel erscheinen ließen. Alvaro begleitete die Performance auf dem Klavier, als plötzlich Wincent Weiss (29) verkleidet als Lena mit langer Perücke und im weißen Kleid die Bühne betrat und zusammen mit Lena sang.

SAT.1 / Andre Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

SAT.1/André Kowalsk Piertro Lombardi mit den "The Voice Kids"-Finalisten

