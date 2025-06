Fanta-4-Star Thomas D. hasst das Altwerden "abgrundtief"

Thomas D. (56), Mitglied von Die Fantastischen Vier, sprach in einem Interview mit dem Magazin Playboy offen über seine Abneigung gegen das Älterwerden. "Mir geht das Altwerden echt auf den Sack. Ich hasse es abgrundtief", erklärte der Musiker. Körperliche Veränderungen setzen ihm besonders zu: "Nachts kann ich nicht mehr durchschlafen, die Kraft wird weniger, man wird jedes Jahr einfach dicker." Früher habe er im Fitnessstudio "wie Arnold Schwarzenegger (77) trainiert", heute stehe eher Yoga auf seinem Programm. Ein echter Wandel, den der Künstler jedoch mit seinem typischen Humor beschreibt.

Auch über die vielgepriesene Gelassenheit im Alter hat Thomas eine klare Meinung: "Was für ein Schwachsinn! Alle, die sich einreden, dass das Alter etwas Positives hat, haben das Leben nie geliebt." Trotz der ehrlichen Worte über den Lauf der Zeit nimmt er mögliche Abschieds­pläne seiner Band gelassen. Ihr langjähriger Bandmanager Andreas Bär Läsker (61) hatte kürzlich eine Abschiedstour im Jahr 2029 ins Gespräch gebracht. "Mir ist wichtig zu betonen, dass die Tour nicht bedeutet, dass 2029 unser letztes Konzert ist", stellte der Sänger klar. Nach über 30 Jahren Bühnenerfahrung mit den Fantastischen Vier bleibt er weiterhin ein großer Teil der deutschen Musiklandschaft – trotz der kleinen und größeren Beschwerden des Älterwerdens.

Privat hat Thomas eine große Veränderung gewagt: Er lebt seit einiger Zeit in Hamburg. Über zwei Jahrzehnte hatte er mit seiner Familie in der Eifel gewohnt, doch seine Frau und Kinder zogen den urbanen Lebensstil der ländlichen Idylle vor. Obwohl er sich selbst als "Landei" beschreibt, fühlt sich der "Sie ist weg"-Interpret in der Hansestadt wohl. "Hamburg ist eine Perle, wir haben sehr viel Grün hier und das viele Wasser ist toll", schwärmte er.

Getty Images Thomas D., Musiker

Getty Images And.Ypsilon, Thomas D, Michi Beck und Smudo, Die Fantastischen Vier

