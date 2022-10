Wird Dominik Stuckmann nun als Schauspieler durchstarten?

Wird man Dominik Stuckmann (30) in Zukunft öfter vor der Kamera sehen? Vor wenigen Tagen war der einstige Bachelor für eine Gastrolle bei Rote Rosen zu sehen. Als ehemaliger Rosenverteiler ist es der Reality-TV-Star bereits gewöhnt, vor den TV-Kameras zu stehen. Die Zeit am Set der ARD-Telenovela scheint dem Blondschopf ziemlich gut gefallen zu haben. Gegenüber Promiflash verriet Dominik nämlich nun, dass er sich eine Karriere als Schauspieler vorstellen kann!

"Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und ich kann mir sicherlich vorstellen, daran nun anzuknüpfen. Es gibt ja viele weitere Formate. [...] Die Macher von 'Rote Rosen' waren auf alle Fälle zufrieden mit mir und mal schauen, was in Zukunft noch so kommt", verriet Dominik im Promiflash-Interview und fügte hinzu, dass ihm seine Zeit als Bachelor auch für seine Gastrolle geholfen habe: "Ich glaube, ohne die Teilnahme und Erfahrung, die ich beim Bachelor sammeln durfte, wäre ich super-aufgeregt gewesen. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass Reality-TV und Schauspielerei wirklich zwei komplett verschiedene Paar Schuhe sind." Langfristig sehe sich der 30-Jährige jedoch eher in der Moderation.

Auch Anna Rossow (34) hat Dominiks Schauspieldebüt gespannt verfolgt. "Sie fand es richtig cool. Sie war sogar mit am Set und hat mich tatkräftig dabei unterstützt", freute sich der gebürtige Frankfurter im Interview und erklärte, auch in Zukunft noch weiter an sich arbeiten zu wollen: "Ich bin vielleicht noch nicht für Hollywood reif genug, aber was nicht ist, kann ja noch werden!"

