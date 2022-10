Alles Käse: "Bauer sucht Frau"-Antje ist genervt von Arne

Langweilt er sie bald? Bei Bauer sucht Frau verguckte sich Arne Traupe beim Scheunenfest in die Liebesanwärterin Antje und nahm sie mit zu sich für die Hofwoche. Der Milchbauer brennt für seinen Hof und plaudert liebend gern über seine eigene Käserei und alles, was dazu gehört. So langsam scheint es aber der Hofdame zu viel zu werden. Als es beim Frühstück schon wieder nur um Arnes Arbeit geht, wirkt Antje etwas genervt.

Zuerst freut sich die medizinische Fußpflegerin über das großzügige Frühstück samt hofeigenem Käse, das Arne ihr aufgetischt hat. Dabei hält der 31-Jährige ihr voller Leidenschaft einen Vortrag über die Herstellung von Joghurt. "Wir verfallen immer in die Käsethemen. Andere würden sich langweilen, aber Arne erzählt das voller Freude und ich höre es auch gerne an", gibt Antje später im Einzelinterview zu. Doch sie wünscht sich noch ein wenig mehr Interesse von ihm: "Und möchtest du irgendwas von mir wissen?", fragt sie ihn, woraufhin Arne lediglich wissen will, wie ihr der Joghurt schmeckt. "Gut, habe ich doch schon gesagt!", entgegnet Antje daraufhin etwas angesäuert.

"Manchmal bin ich einfach ein bisschen perplex und habe vielleicht nicht die perfekte Frage gestellt", gesteht sich Arne schließlich später ein. Doch kurz darauf fragt er Antje etwas zu ihrer Ausbildung als Podologin. Das wiederum amüsierte die Fans im Netz: "Über Füße beim Essen reden ist ja nicht so meins", witzelte eine Zuschauerin auf Twitter. Doch Antje schien sich über das Interesse seinerseits gefreut zu haben.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Antje, Katharina und Arne bei "Bauer sucht Frau"

Bauer sucht Frau, RTL Bauer Arne und Antje bei "Bauer sucht Frau"

RTL Bauer Arne, bekannt durch "Bauer sucht Frau"

