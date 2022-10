Ausgeplaudert: Mollie King verrät das Geschlecht ihres Babys

Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Im Juni meldete sich Mollie King (35) mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie und ihr Partner Stuart Broad erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs! Ein Jahr zuvor hielt der Cricket-Spieler bereits um die Hand der Musikerin an. Bislang gab das Paar noch nicht preis, ob sie Eltern eines Jungen oder eines Mädchens werden – bis jetzt. Mollie plauderte nun in einem Interview aus, dass sie eine kleine Tochter bekommt!

"Es fühlt sich komisch an, das zu sagen, weil wir es erst kürzlich unserer Familie mitgeteilt haben, aber wir erwarten tatsächlich ein kleines Mädchen!", verkündete die 35-Jährige in einem Interview mit Gracia. Damit gerechnet habe die Britin nicht. "Da wir fünf Neffen haben, waren wir davon überzeugt, dass wir auch einen kleinen Jungen bekommen würden, aber wir sind überglücklich, dass es ein kleines Mädchen ist", erklärte Mollie.

Für die Sängerin sei es jedoch am wichtigsten, dass ihr Kind mit dem Wissen aufwachse, dass es genau das sein könne, was es möchte. "Ich will, dass sie weiß, dass die Dinge, von denen sie träumt, wenn sie ins Bett geht, wahr werden können", verriet die werdende Mama. Zudem gab Mollie auch den geplanten Geburtstermin preis: Ihre Tochter soll bereits am 2. November das Licht der Welt erblicken.

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad

Instagram / mollieking Mollie King, Musikerin

Instagram / mollieking Mollie King und Stuart Broad im Juni 2022

