Ihre Kandidaten bei "Bachelor in Paradise": Was sagt Sharon?

Macht es was mit Sharon Battiste (30)? Die Schauspielerin durfte dieses Jahr als Die Bachelorette nach der Liebe suchen und Schnittblumen verteilen. Tatsächlich fand sie in dem Kandidaten Jan Hoffmann wohl den Richtigen und sie sind heute glücklich miteinander. Aber was ist mit den anderen Rosenboys? Einige von ihnen versuchen ihr Glück in der kommenden Bachelor in Paradise-Staffel – und was hält Sharon davon?

In der Flirtshow sind unter anderem der Hamburger Tom Bober, der Ravensburger Umut Tekin (25) und der Kellner Yannick Syperek am Start. Im Promiflash-Interview betonte Sharon, dass sie dies nicht wirklich überrascht: "Ich habe fest damit gerechnet. Ich bin 0,0 verwundert." Aber stört es die Köln 50667-Bekanntheit, dass ihre Ex-Kandidaten in dem Format nach der Liebe suchen? "Ich sehe das völlig neutral. Jeder geht seinen Weg, den er gehen möchte. Mich berührt das emotional überhaupt nicht", beurteilte sie das Ganze ziemlich nüchtern.

Trotz allem sei Sharon sehr gespannt, wie die Jungs sich schlagen werden. Doch auf welche Ladys treffen die flirtfreudigen Männer eigentlich? Bachelor-Finalistin 2022 Jana-Maria Herz (30) will Rosen verteilen, aber auch die Kuppelshow-affine Jade Übach (28) zieht in die Liebesvilla ein.

RTL / René Lohse Tom Bober, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

RTL / René Lohse Umut Tekin, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

