Katharina Eisenblut ist seit Schwangerschaft in Paartherapie

Katharina Eisenblut (28) und Niko Kronenbitter stehen zu ihren Problemen. Seit rund einem Jahr gehen die ehemalige DSDS-Kandidatin und der Unternehmer bereits gemeinsam durchs Leben. Im Juli krönte die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes Emilio das Liebesglück des Paares. Doch so perfekt, wie ihre Beziehung nach außen hin wirkt, soll sie nicht sein. Wie Katharina und Niko nun verrieten, nehmen sie schon seit einiger Zeit die Hilfe eines Therapeuten in Anspruch!

"Also, wir zwei, der Niko und ich, sind beim Paartherapeuten. Wir sind schon seit Längerem beim Paartherapeuten und haben uns auch bewusst dazu entschieden", plauderte die 28-Jährige jetzt in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Krones – Anders als Normal" aus. Doch warum hat sich das Paar für diesen Schritt entschieden? "Nicht weil wir Streit hatten oder Streit haben oder uns irgendwie total blöd finden. Der ausschlaggebende Punkt kam mit der Schwangerschaft", erklärte Niko. Die Sängerin und der Unternehmer hätten bemerkt, dass sie in ihrem Leben etwas verändern müssten, um ihrem Kind ein Vorbild sein zu können.

"Ich muss auf jeden Fall in vielen Punkten an mir arbeiten, und das ist auch in Ordnung. Man entwickelt sich ja auch. Jetzt bin ich Mutter und bin auch nicht mehr dieselbe Person wie zuvor. [...] Wir wollen einfach die besten Eltern für Emilio sein. Und wir sind so weit davon entfernt. Aber wir arbeiten daran und geben uns immer viel Mühe", räumte Katharina ehrlich ein.

Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut

Niko Kronenbitter, Katharina Eisenblut und ihr Hund im Januar 2022

Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter im August 2021

