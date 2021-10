Katharina Eisenblut schippert wohl bald in den Hafen der Ehe! Nachdem die DSDS-Bekanntheit im August die Trennung von ihrem Partner Marvin Ventura bekannt gab, überraschte sie ihre Fangemeinde wenig später mit unerwarteten Liebes-News: Die Brünette ist schon wieder vergeben – und zwar an den Unternehmer Niko Kronenbitter. Und der machte jetzt Nägel mit Köpfen: Niko hielt um Katharinas Hand an, wie die Sängerin Promiflash verriet!

Im Interview mit Promiflash erzählt die Ex-Die Alm-Kandidatin, dass sie und ihr Herzbube sich am 30. September auf Schloss Neuschwanstein verlobt haben. Das Paar sei morgens von einer Pferdekutsche abgeholt und zum Schloss gebracht worden – zuerst sei Katharina von einer privaten Begehung ausgegangen, weil das Duo die Burg nur für sich hatte. "Aber was dann kam, übertraf alles. Im Musiksaal von König Ludwig II. ist er vor mir auf die Knie gegangen und hat mich gefragt: 'Katharina, möchtest du meine Frau werden?' Das war der schönste Moment meines Lebens", schwärmt sie. Daraufhin sei sie wie versteinert gewesen, weil sie nicht damit gerechnet habe: "Danach sind mir die Tränen gekommen und ich habe 'Ja' gesagt."

Für Katharinas Familie hingegen kam der Antrag nicht überraschend – Niko hatte nämlich zuvor heimlich den Segen der Eltern eingeholt. Wann die Hochzeit genau stattfinden soll, wisse das Paar aber noch nicht: "Damit wollen wir uns erst mal Zeit lassen. Standesamtlich wollen wir im kleinen Kreise heiraten. Pläne für die große Hochzeit halten wir noch offen."

privat Niko Kronenbitter und Katharina Eisenblut nach ihrer Verlobung

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter im August 2021

