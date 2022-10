Reunion! Rebel Wilson posiert mit den "Pitch Perfect"-Stars

Diese Frauen feiern Reunion! Rebel Wilson (42) spielte im Laufe ihrer Schauspielkarriere schon in diversen Streifen mit. Darunter war auch die Filmreihe Pitch Perfect, wo sie die Rolle der "Fat Amy" darstellte. Zehn Jahre ist es schon her, dass der erste Erfolgsschlager gedreht wurde und in die Kinos kam. Nun traf sich Rebel mit einigen Schauspielkollegen: Hier posieren die "Pitch Perfect"-Stars!

Auf Instagram teilte Rebel einen Schnappschuss mit ihren Co-Stars Kelley Jakle, Chrissie Fit (38) und Shelley Regner (33). Die vier Filmstars posierten in schicken Sommerkleidern an einem Pool. "Bellas für immer! Schon ein Jahrzehnt Freundschaft", schrieb Rebel dazu und bezog sich damit auf die Namen ihrer A-cappella-Gruppe "Die Barden Bellas" aus der Filmreihe.

Schon vor einigen Wochen erinnerte sich die 42-Jährige an die Zeit am Set zurück. "Liebe geht raus an jeden Einzelnen, der an diesen Filmen beteiligt war. [...] Wir haben Musik mit unseren Mündern gemacht, wir haben lebenslange Freundschaften geschlossen, wir haben euch hoffentlich zum Lachen gebracht", schrieb sie auf ihrem Profil anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von "Pitch Perfect".

Getty Images Anna Kendrick, Rebel Wilson und Elizabeth Banks, "Pitch Perfect"-Stars

Getty Images Adam DeVine und Rebel Wilson, "Pitch Perfect"-Stars

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

