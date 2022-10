"Schöne Beziehung": Ekaterina Leonova ist wieder verliebt!

Ekaterina Leonova (35) ist wieder in festen Händen! Vor wenigen Tagen hatte die Let's Dance-Tänzerin ihre Fans mit einem kryptischen Posting verwundert. Darin schrieb sie, dass sie momentan eine schwere Zeit durchmache und nicht wisse, wie sie damit umgehen solle. Die gebürtige Russin betonte aber auch, dass ihr ein paar Personen dabei helfen, diese durchzustehen. Meinte sie damit vielleicht etwa einen Mann? Ekat ist wieder verliebt!

Auf Instagram verkündete die 35-Jährige nun stolz: "Ich bin seit einigen Monaten in einer festen und sehr schönen Beziehung. Diese macht mich sehr glücklich und motiviert mich für mehr." Mehr möchte die Profitänzerin zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht über ihre Partnerschaft verraten. "Habt Verständnis dafür, dass ich meine Beziehung weiterhin schützen und für mich genießen möchte", schrieb die Brünette. Um wen es sich bei ihrem Liebsten handelt, wird also erst einmal ein Geheimnis bleiben.

Im März hatte Ekat bereits verraten, wie sie sich ihren Traummann vorstellt. "Der Mann muss mindestens so groß sein wie ich, also 1,74 Meter. Besser noch ein bisschen größer, damit ich High Heels tragen kann", gab sie im Interview mit Bild preis. Außerdem solle ihr Mr. Right fest im Leben stehen und das gewisse Etwas haben, damit es einfach "klick" macht.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova mit ihrer Aufenthaltsgenehmigung

Getty Images Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Profi

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Bekanntheit

