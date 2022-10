Späte Verlobung: Deswegen wartete Prinz William so lange

Prinz William (40) wollte nur das Beste für seine Frau! Prinzessin Kate (40) und ihr Mann sind schon seit 21 Jahren ein eingespieltes Team. Im Jahr 2010 verlobte sich das Paar auf einer Reise nach Kenia, nachdem die jungen Royals bereits acht Jahre liiert waren. Prinz William soll damals trotz ihrer langjährigen Beziehung mit dem Antrag gewartet haben, um Kate die Möglichkeit zu geben, sich an das Leben in der Öffentlichkeit und ihre Pflichten zu gewöhnen!

Prinzessin Kate war sich sicher, welchen Weg sie mit ihren Mann Prinz William gehen wollte. Der Thronerbe soll jedoch seine Befürchtungen gehabt haben und erklärte in einem Interview mit dem Sender ITV bezüglich ihrer Verlobung im Jahr 2010, dass er Kate beschützen wollte. "Ich wollte sichergehen, dass ihre Familie die beste Unterstützung und die Möglichkeit bekam, zu sehen, wie das Leben in dieser Familie läuft", verriet William damals. "Das ist der Grund, warum ich so lange gewartet habe, denn ich wollte Kate die Chance geben, eventuellen einen Rückzieher machen zu können", begründete der 40-Jährige seinen späten Antrag.

Den Grund für seinen Beschützerinstinkt erklärte William ebenfalls im damaligen Interview und bezog sich dabei auf seine verstorbene Mutter Prinzessin Diana (✝36): "Ich versuche, aus den Erfahrungen der Vergangenheit zu lernen. Ich wollte ihr nur die beste Chance geben, sich einzuleben."

Anzeige

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei ihrer Hochzeit im April 2011

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William beim Royal Charity Polo Cup in Windsor im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im September 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de