Dianas Geburtstag: Prinz William schreibt rührenden Brief

Prinz William (40) findet rührende Worte für seine verstorbene Mutter! Prinzessin Diana (✝36) war die erste Frau an der Seite von Prinz Charles (73) – doch 1997 ist die Lieblingsprinzessin der Briten mit nur 36 Jahren überraschend bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Heute wäre sie 61 Jahre alt geworden – und zu ihrem Ehrentag gedenken viele ihrer Mitmenschen der Verstorbenen. So auch Sohnemann William, der seine Mutter heute in einem bewegenden Brief würdigt!

Zur heutigen Verleihung der Diana Awards ehrte William die jüngsten Empfänger in einem Brief – im Rahmen dieses Preises werden junge Menschen für ihr soziales Engagement ausgezeichnet. Dabei fand der Herzog von Cambridge zwischen den Zeilen auch liebevolle Worte für seine Mutter. "Sie verkörpern wirklich das Vermächtnis meiner Mutter und ich weiß, dass sie sehr stolz auf Sie alle sein würde", schrieb William und fügte hinzu, dass es keine bessere Art und Weise geben würde, Dianas Leben und ihre Arbeit mit der Preisverleihung zu feiern.

Auch Dianas Bruder, Charles Spencer (58), zollte seiner Schwester bereits in den sozialen Medien Tribut. "Erstaunlich, was eine Frau, die so jung gestorben ist, für einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Heute – 25 Jahre später – wäre ihr 61. Geburtstag gewesen", schrieb der 58-Jährige auf seinem Instagram-Profil.

Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana in Australien im April 1983

Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana und ihr Sohn Prinz William in Neuseeland im April 1983

Anzeige

ActionPress Prinzessin Diana in Australien im April 1983

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de