Tour bis 2026 und neue Doku: Ed Sheeran hat noch große Pläne

Ed Sheeran (31) ist seit Jahren einer der erfolgreichsten Sänger auf der Welt. Mit seinen Alben und Stadion-Tourneen bricht der Brite regelmäßig Rekorde und kann sich vor Awards kaum noch retten. Auch aktuell tourt der "Perfect"-Interpret mit seiner Mathematics-Tour durch die Welt. Trotz Mega-Erfolg und wohl einem ziemlich fetten Konto denkt der Musiker aber noch lange nicht ans Aufhören: Ed kündigt nun eine Dokumentation über sein Leben und weitere Konzerte an!

Die Musik-Rente kommt für ihn noch lange nicht in Frage: In einem Radio-Interview mit "The Breakfast Club" spricht der 31-Jährige offen über seine Pläne. "Wir drehen gerade einen Dokumentarfilm über mein Leben und es gab ein großes Gespräch darüber, was wir darin aufnehmen sollten", erklärt der zweifache Vater ehrlich. Für ihn sei vor allem wichtig, sich von seiner ehrlichsten Seite zu zeigen.

Doch nicht nur mit dieser Ankündigung macht Ed seinen Fans sicher eine große Freude! Auch musikalisch gesehen gibt es noch keinen Halt für den britischen Künstler. "Der Druck, dass jedes Album eine gigantische Pop-Maschine sein muss, ist weg", verrät Ed und kündigt an, dass er noch etwas länger auf Tour sein wird: "Ich werde noch jahrelang auf Stadiontournee sein, also selbst wenn ich ein Album herausbringe und es floppt, spiele ich immer noch vor 90.000 Leuten pro Abend. Ich spüre den Druck nicht. Wir werden wohl erst im Jahr 2026 fertig sein."

Getty Images Ed Sheeran bei den Brit Awards 2022

Getty Images Ed Sheeran, Sänger

Getty Images Ed Sheeran im Dezember 2021

Überrascht es euch, dass er noch so lange auf Tour sein wird?



