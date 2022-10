Wünscht sich Novalanalove nach Tochter Nola weitere Kinder?

Ist die Familienplanung von Novalanalove (31) schon abgeschlossen? Erst im August verkündete die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, dass sie und ihr Mann DJ Yeezy zum ersten Mal Eltern geworden sind. Seit der Geburt ihrer Tochter Nola ist der Social-Media-Star im absoluten Mamaglück und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. Doch wünscht sich Farina noch weiteren Nachwuchs?

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story wurde die 31-Jährige gefragt, ob ihr Töchterchen noch Geschwister bekommen soll. "Unbedingt! Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als mit Geschwistern aufzuwachsen", stellte die Neu-Mama klar. Wann es jedoch so weit sein wird, sei derzeit noch ungewiss. "Ich weiß noch nicht so genau, wie ich die Aufmerksamkeit, die ich Nola schenke, teilen soll. Gerade unvorstellbar, aber wer weiß, was in ein paar Jahren ist", erklärte die Unternehmerin.

Zudem verriet die Influencerin, dass sie sich ein Leben ohne ihre kleine Nola nicht mehr vorstellen könne. Ihr altes Leben ohne Kind vermisse sie daher nicht. "Sie macht mein Leben lebenswert und alles macht mit ihr noch viel mehr Spaß", schwärmte Farina von ihrer Tochter und ihrem Mutterdasein.

