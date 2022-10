Schon zwei Monate Mama: Novalanalove gerät ins Schwärmen!

Novalanalove (31) schwebt im totalen Babyglück! Im August wurde die Influencerin zum ersten Mal Mutter: Sie und ihr Mann DJ Yeezy durften ihre Tochter Nola Kiana auf der Welt begrüßen. Mit süßen Schnappschüssen von der Kleinen verzückt Farina Opoku, wie die Netz-Bekanntheit bürgerlich heißt, regelmäßig ihre Community. Jetzt wurde Nola schon zwei Monate alt – für Farina vergeht die Zeit viel zu schnell!

"Unglaublich, schon zwei Monate mit Nola – die Zeit rennt einerseits, andererseits kann ich mir ein Leben ohne sie ja gar nicht mehr vorstellen", freute sie sich in ihrer Instagram-Story. Farina könne sich nicht erinnern, wie ihr Leben ohne ihre Tochter ausgesehen und wie sie ihre ganze Zeit verbracht hatte. "Seitdem sie auf der Welt ist, will ich immer die Zeit anhalten, dass immer alles genau so bleibt, dass sie nicht größer wird, dass dieser Moment jetzt gerade so bleibt – aber dann wird es einfach von Tag zu Tag besser", schwärmte sie über ihren Alltag als Mama.

Deshalb freue sich Novalanalove natürlich unglaublich auf alles, was kommt und die gemeinsame Zukunft mit Nola – aber macht sich auch Sorgen! "Mir graut es jetzt schon davor, wenn sie mir eines Tages sagt, dass sie ausziehen will", witzelte sie weiter.

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihre Tochter, Oktober 2022

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de