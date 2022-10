"You"-Star Penn Badgley teilt lustige "Anti-Hero"-Parodie

Taylor Swifts (32) neues Album "Midnights" eroberte das Internet im Sturm. Der Song "Anti-Hero" und das dazugehörige Musikvideo handelt von einem Kampf mit seinen inneren Dämonen, die es zu besiegen gilt. Kurz nach der Veröffentlichung rief die Sängerin zu einer Challenge auf, bei der die Teilnehmer ihre toxischen Eigenschaften in ein Video einbringen sollen. You-Star Penn Badgley (35) gab mit dieser Challenge sein Debüt auf TikTok und sein toxischer Alter Ego ist niemand Geringeres als seine Rolle Joe Goldberg!

In seinem ersten TikTok-Video stellte Penn das Musikvideo von "Anti Hero" nach und ging nach bloß einer Stunde auf der Plattform viral. In dem acht-sekündigen Clip ist der Gossip Girl-Schauspieler zu sehen, wie er zu seiner Haustür rennt. Auf der Türschwelle erwartet ihn augenscheinlich sein Seriencharakter Joe Goldberg aus dem Netflixhit "You". Dieser lippensynchronisiert Taylors Songtext: "Ich bin es." Penn, der verwirrt dreinschaut, begrüßt ihn zögernd, ehe sein Alter Ego auf sich selbst deutet und fortfährt: "Ich bin es, ich bin das Problem."

Erst kürzlich wurden die Dreharbeiten der vierten Staffel von "You" beendet. Die neuen Folgen sollen ab Februar 2023 auf der Streamingplattform zu sehen sein. In der Serie geht es um Joe Goldberg, der in den ersten drei Staffeln krankhafte Obsessionen zu Frauen entwickelte und sie auf Schritt und Tritt beobachtete. Selbst vor Mord schreckte der Buchliebhaber nicht zurück. Es ist also nicht verwunderlich, dass der Schauspieler für seine toxischen Verhaltensweisen auf den unheimlichen Stalker zurückgreift.

Getty Images Schauspieler Penn Badgley, 2014

Netflix Penn Badgley in "You"

Netflix Penn Badgley, "You"-Darsteller

