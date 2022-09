"You"-Staffel vier: Starttermin und weitere Details bekannt

Neuigkeiten für die Fans von You! Die Thriller-Serie rund um Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley (35), fesselt seit 2018 zahlreiche Zuschauer vor die Bildschirme. Sie wollen unbedingt wissen, was der US-Amerikaner als Nächstes vorhat: In den drei bisherigen Staffeln hatte Joe krankhafte Obsessionen mit Frauen entwickelt und teilweise die Kontrolle über sein Verhalten verloren. Die Geschichte wird in einer vierten Staffel von "You" weitererzählt – und dann startet sie!

Wie unter anderem Deadline berichtet, müssen sich die Fans der Serie noch etwas gedulden. Der Netflix-Hit wird am 10. Februar 2023 auf der Plattform erscheinen. Wer sich nun aufs Binge-Watching freut, wird enttäuscht. Die vierte Staffel von "You" ist nämlich in zwei Teile geteilt – der zweite erscheint am 10. März 2023.

In den vergangenen Staffeln spielte Penn als Joe einen Manager in einem Buchladen, dann einen Verkäufer in einem Bioladen und zuletzt einen liebevollen Ehemann, der seine Ehefrau namens Love, gespielt von Victoria Pedretti (27), jedoch umgebracht hat – und jetzt schlüpft er in die Rolle eines Professors namens Jonathan Moore in London. Was er dort wohl anstellen wird?

Netflix Penn Badgley in "You"

Getty Images Penn Badgley, September 2018

John P. Fleenor, Netflix Victoria Pedretti und Penn Badgley, Schauspieler

