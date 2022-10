Fans rasten aus: Teasert Rihanna hier etwa neue Musik an?

Sind Rihannas (34) Fans zu Recht aus dem Häuschen? Im Mai wurde die "Only Girl"-Interpretin zum ersten Mal Mama – zusammen mit ihrem Partner A$AP Rocky (34) begrüßte sie einen Sohn. Mit Details über ihren Nachwuchs hält sich der Weltstar aber bisher total bedeckt – auch der Name des Kleinen ist nicht bekannt. Auch über ein mögliches Musikcomeback der Sängerin ist nicht viel bekannt. Rihannas letztes Album erschien 2016 – gibt es nun bald den langersehnten Nachschub?

Via Instagram ließ die Grammy-Gewinnerin die Hoffnungen ihrer Community nun mit einem möglichen Teaser aufkeimen. In einem animierten Video sah man den Anfangsbuchstaben der 34-Jährigen– zudem erschien in dem Clip oben rechts "Lift me up". Rihannas Initial und der mögliche Titel könnten bedeuten, dass bereits in wenigen Tagen eine neue Single der Musikerin erscheinen wird. Am Ende des Postings wurde nämlich zudem das Datum – 28.10.2022 – eingeblendet.

Die Fans der "Love the Way You Lie"-Interpretin sind felsenfest überzeugt, dass das Video die offizielle Ankündigung für den nächsten Hit des Weltstars darstellte. In der Kommentarspalte rasten die User deswegen total aus. "Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Wir weinen", schrieb beispielsweise ein Rihanna-Follower total begeistert.

Getty Images Rihanna bei einem Event von Fenty Beauty in Los Angeles, Februar 2022

Action Press / Backgrid Rihanna im Februar 2022

Getty Images Rihanna, Sängerin

