Spielt Rihanna damit etwa auf den Namen ihres Sohnes an?

Was will uns Rihanna (34) mit diesem kleinen Detail wohl verraten? Im Januar wurde bekannt, dass die "Diamonds"-Interpretin und ihr Partner A$AP Rocky (34) ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Im Mai erblickte ihr Sohnemann schließlich das Licht der Welt. Mit Infos über ihren Sprössling hält sich die Sängerin weitestgehend zurück – und auch zeigen wolle sie ihren Kleinen vorerst nicht. Doch nun gab Rihanna möglicherweise einen Hinweis auf den Namen ihres Babys!

Auf Paparazzibildern, die HollywoodLife vorliegen, sieht man Rihanna, wie sie sich am Samstag auf den Weg in ein Aufnahmestudio gemacht hatte. Neben ihrer coolen Sonnenbrille und dem übergroßen Football-Trikot sorgte vor allem ein winziges Detail für Aufsehen: Die 34-Jährige trug eine lange Halskette, an der ein Anhänger mit dem Buchstaben D befestigt war. Ob es sich dabei um eine Anspielung auf den Namen ihres kleinen Wonneproppens handelt?

Ebenso wie das funkelnde Schmuckstück könnte auch Rihannas Sportdress eine Andeutung sein, nämlich auf ihren bevorstehenden Super Bowl-Auftritt. Immerhin wurde erst vor einigen Tagen bekannt, dass die Popikone beim NFL-Finale 2023 performen wird. "Ich bin nervös, aber ich freue mich", plauderte sie bereits gegenüber TMZ aus.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna im Februar 2022

