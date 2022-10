In Miami: Taylor Lautner feiert seinen Junggesellenabschied

Taylor Lautner (30) kommt bald unter die Haube! Schon im November 2021 gab der Schauspieler überglücklich bekannt, dass er sich nach drei Jahren Beziehung mit Taylor Dome verlobt hat. Mit der Hochzeit hatten die beiden es aber nicht eilig und begannen erst im vergangenen August mit der Planung für den großen Tag. Doch jetzt ist es offenbar bald so weit: Taylor feierte seinen Junggesellenabschied mit einem Partywochenende in Miami!

Auf Instagram teilten er und sein Trauzeuge Jason Kennedy (40) einige Eindrücke von dem sonnigen Wochenende, das sie mit weiteren Freunden am Meer verbrachten. Dort genossen sie einen luxuriösen Bootsausflug, schlemmten in einem Restaurant und schlugen sich in einem Club die Nacht um die Ohren. "Danke fürs Planen des tollsten Wochenendes, das ich mir jemals hätte erträumen können", schrieb der Twilight-Darsteller dankbar zu einem Foto von sich und seinem Freund mit Jetskis.

Aber auch Taylors Freundin Tay ließ es vor der Hochzeit noch mal richtig krachen. Auf ihrem Account teilte sie Fotos, die sie mit Brautschleier und Schärpe zeigen. Zusammen mit ihren Freundinnen genoss sie ein richtiges Mädels-Wochenende inklusive Karaokeparty und witzigem Fotoshooting im Pyjama.

Instagram / thejasonkennedy Taylor Lautner bei seinem Junggesellenabschied, Oktober 2022

Getty Images Taylor Lautner und Taylor Dome im April 2022

Instagram / taydome Taylor Dome bei ihrem Jungesellinnenabschied, Oktober 2022

