Kylie Jenner findet sich ohne viel Make-up am schönsten!

So fühlt sie sich einfach pudelwohl! Kylie Jenner (25) ist seit Jahren eine waschechte Stil-Ikone. Ob mit ihren lasziven und heißen Looks oder mit ihrem immer augenscheinlich makellosen Make-up – die The Kardashians-Beauty setzt stets neue Trends. Doch was ist eigentlich ihr absoluter Favorit, wenn es um ihre Looks geht? Kylie plaudert nun aus, dass sie gar nicht auf zu viel Glamour stehe!

In ihrer Instagram-Story hatte die 25-Jährige vor wenigen Tagen einen Beauty-Talk mit ihrem Visagisten Ariel. Dabei erzählte die zweifache Mutter ganz ungeniert, dass sie sich ohne viel Schminke im Gesicht am schönsten findet. "Dieser Glam ist etwas anderes! Es ist wirklich unfassbar schön. Ich brauche ja auch nicht viel", betonte die Beauty-Unternehmerin schmunzelnd. Auch ihr Make-up-Artist unterstrich noch einmal, dass er gar nicht viel für diesen natürlichen Look machen musste: "Du bist von Natur aus wunderschön!"

Auch wenn Kylie diesen natürlichen Look so sehr feiert, liebt sie es dennoch, sich ab und zu auch von ihrer verruchten Seite zu zeigen. So hatte sie vor Kurzem ein paar Aufnahmen von sich veröffentlicht, auf denen sie total aufgestylt in einer engen Korsage posiert. "In deinen Träumen", hatte sie zu den Insta-Pics geschrieben.

Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Kylie Jenner im Oktober 2022

Kylie Jenner, Unternehmerin

