Sexy Lederlook: Kylie Jenner heizt ihren Fans mächtig ein!

Kylie Jenner (25) begeistert mal wieder! Die Unternehmerin ist auf Social Media bekannt dafür, sich gerne sexy in Szene zu setzen. Egal ob mit Make-up oder aufreizenden Looks – die Mutter von Stormi Webster (4) weiß sich gekonnt zur Show zu stellen. Ihre 371 Millionen Follower feiern die Beauty dafür. Kylie läutete nun die Halloween-Saison ein und hüllte sich dafür in Lack und Leder!

Via Instagram bewies Kylie jetzt wieder einmal, dass sie eine echte Fashionista ist. In einem eng anliegenden Lederkleid posierte die zweifache Mama megaheiß auf den Stufen vor ihrem Haus. Passend dazu schlüpfte die The Kardashians-Bekanntheit in hohe Lackstiefel – mit einer kleinen Tasche sowie einer extravaganten Sonnenbrille machte die 25-Jährige ihr Outfit perfekt. "Gruselsaison", schrieb die Partnerin von Travis Scott (31) schlichtweg dazu.

Nach der Geburt ihres Sohnes scheint sich Kylie in ihrer Haut augenscheinlich wohler denn je zu fühlen. Vor wenigen Wochen begeisterte die Schwester von Kim Kardashian (41) beispielsweise mit einer Fotoreihe, in der sie ihr pralles Dekolleté zur Show stellte. Ihre Community begeistert sie mit solchen Wow-Aufnahmen jedes Mal aufs Neue.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

