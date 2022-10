Lasziver Blick: Kylie Jenner teilt superheiße Fotoreihe!

Kylie Jenner (25) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit lässt ihre Community auf Social Media immer wieder an ihrem Privatleben teilhaben und postet Fotos und Videos aus ihrem Alltag. Neben Familiencontent und Co. teilt die Unternehmerin aber immer wieder auch sexy Schnappschüsse von sich – so auch jetzt. Kylie postete mehrere aufreizende Bilder von sich in Unterwäsche.

Auf Instagram lud Kylie mehrere Fotos hoch, auf denen sie eine schwarze Corsage trägt – diese ist aber nicht ganz geschlossen, sodass Kylie den Blick auf ihr pralles Dekolleté freigibt. Auf den Aufnahmen posiert sie sexy und schaut verführerisch in die Kamera. "In deinen Träumen", schrieb sie dazu.

Die Fotos schlugen hohe Wellen – ein Post erhielt in 20 Stunden über acht Millionen Likes. Jedoch bekam Kylie für die Aufnahmen nicht nur Komplimente, sondern auch Kritik. "Geht es dir gut? Muss das sein?" oder "Cringe", kommentierten beispielsweise einige User.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Influencerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Oktober 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner

