Machine Gun Kelly und Megan Fox stemmten Beziehungskrise

Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) halten zusammen! Trotz jeglicher Trennungsgerüchte beweisen die Transformers-Schauspielerin und der "Mainstream Sellout"-Interpret regelmäßig in den sozialen Medien, wie stark ihre Liebe ist. Nach ihrer Verlobung soll nun die Hochzeitsplanung anfangen. Jedoch plauderte eine Quelle jetzt aus, dass die Beziehung des Paares nicht immer glatt verlaufen ist. Demnach sollen Megan und Machine Gun Kelly sich mit einigen Beziehungsproblemen auseinandergesetzt haben.

Ein Insider packte nun gegenüber Us Weekly aus, dass die Schauspielerin und der Musiker eine Beziehungskrise gehabt haben sollen. Laut der Quelle soll MGK seiner Megan ab und zu nicht reif genug gewesen sein. Auch sein Partyleben soll der Sänger reichlich ausgelebt haben, was Megan nicht gepasst habe. "Vor einigen Monaten gab es einen Punkt, an dem sie mit ihm fertig war. Sie hatte die Nase voll von seinem Mist, weshalb es richtig schlimm wurde zwischen ihnen", verriet die Quelle.

Trotz dieser Differenzen soll MGK alles versucht haben, die Beziehung zu retten. "Er wollte, dass es funktioniert und dass sie ein glückliches Paar sind", führte der Insider weiter aus. Megan soll ihren Liebsten besuchen, wenn er auf Tour ist, ansonsten sollen die beiden jedoch die meiste Zeit eine Fernbeziehung führen.

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox

Anzeige

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox beim Tribeca Filmfestival 2022

Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de