"Maxmaus": Claudia Oberts Max hat den Spitznamen tätowiert!

Max Suhr (24) schmückt jetzt ein besonderes Tattoo! Seit einigen Monaten ist er der Mann an Claudia Oberts (61) Seite: Zwischen der Trash-TV-Legende und dem 37 Jahre jüngeren Max hat es in einer Bar sofort gefunkt, nur wenige Tage später gaben sie schon knutschend ihr Pärchen-Debüt. Die beiden meinen es also total ernst miteinander – sogar gemeinsamen Nachwuchs können sie sich vorstellen. Jetzt ließ sich Max auch noch Claudias Spitznamen für ihn unter der Haut verewigen.

Auf Instagram teilte der Tätowierer ein Foto von Max' Waden. Auf der einen prangt jetzt unterhalb der Kniebeuge in dicken schwarzen Lettern das Wort "Maxmaus" – also der Kosename, den Claudia immer für ihren Liebsten verwendet. Wenn das nicht mal ein krasses Liebesgeständnis ist... Zumal das nicht Max' einziges neues Tattoo ist: Auf dem anderen Bein ist noch ein weiteres aus zwei Worten bestehendes Tintenkunstwerk zu erkennen. Davon ist auf dem Foto nur "Spicy" zu lesen.

Das lässt Raum für Spekulationen – denn passenderweise ist der Spitzname, den Max für seine Claudia hat, Spicy Senorina. Hat er sich also auch ihren Kosenamen tätowieren lassen? Das wäre mal ein Bekenntnis für die Ewigkeit...

Instagram / truejuicy.tattoo Max Suhrs neue Tattoos, Oktober 2022

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr in Paris

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

