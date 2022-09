Claudia Obert (60) will ein Baby mit ihrem jungen Freund!

Claudia Obert (60) möchte unbedingt Mutter werden! Die Reality-TV-Lady macht kein Geheimnis daraus: Sie liebt die Männer und hatte schon zahlreiche Beziehungen – ein Kind ist daraus aber nie entstanden. Im Alter von 17 Jahren war die Boutique-Besitzerin zwar schwanger, hat das Baby aber während der Schwangerschaft verloren. Heute regt sich bei der Champagnerliebhaberin, die in einer glücklichen Liebschaft mit einem 24-Jährigen steckt, aber wieder ein Kinderwunsch: Claudia träumt von einem Baby mit ihrem Freund Max!

Das verriet die Mode-Unternehmerin jetzt Bild. Auf die Frage hin, was Max ihr zu ihrem bevorstehenden Geburtstag schenken soll, betonte sie: "Ich will unbedingt ein Kind von ihm!" – woraufhin Max hinzufügte: "Ich bin sehr fruchtbar, wir üben täglich!" Aber ist die bald 61-Jährige womöglich nicht schon zu alt für ein eigenes Kind? "Ich bin ein Naturwunder!", beteuerte die ehemalige Promis unter Palmen-Kandidatin. "Aber wenn es nicht klappt, adoptiere ich eben ein Kind, am liebsten ein Mädchen."

Fest steht: Auch wenn manche Fans aufgrund des Altersunterschiedes an ihrer Liebe zweifeln – Claudia meint es ernst mit Max! So stellte sie vergangenen Monat im RTL-Interview klar, wie glücklich der Privatsekretär sie macht: "Ich war in den letzten zehn Jahren mit keinem Mann so lange zusammen wie mit Max." Die beiden daten sich seit Mitte Juli.

Instagram / claudiaobert_luxusclever Claudia Obert und Max Suhr

Lenthe, Andre / ActionPress Reality-TV-Bekanntheit Claudia Obert mit ihrem Freund Max Suhr

Timm, Michael / ActionPress Reality-TV-Bekanntheit Claudia Obert mit ihrem Freund Max Suhr

