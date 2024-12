Diese kontroversen Promi-Paare sind Teil der neuen Doku-Soap

VOX porträtiert in der Doku-Soap "Wo die Liebe hinfällt – Jedes Paar ist anders" im kommenden Jahr wieder prominente Pärchen. Los geht es mit den neuen Folgen bereits am 3. Januar, wie Quotenmeter berichtet. In der ersten Ausgabe gewähren Eric (35) und Edith Stehfest den Zuschauern Einblicke in ihr Privatleben. Im Oktober begab sich der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner in eine psychiatrische Einrichtung, um seine paranoide Schizophrenie behandeln zu lassen. Kurz darauf zog Edith aus der gemeinsamen Familienwohnung aus. Fest steht also: Die Ehepartner haben in der Doku einiges zu erzählen.

Die Show wird sich zudem Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) widmen. Die Temptation Island VIP-Berühmtheiten sorgten zuletzt mit ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars für jede Menge Aufsehen. Die beiden werden bei der Suche nach einer neuen, gemeinsamen Wohnung begleitet – zudem machen Untreuevorwürfe ihnen das Zusammenleben schwer. Auch Claudia Obert (63) und Max Suhr (26) sind Teil des Doku-Formats und gewähren Einblicke in ihre besondere Beziehung. Die beiden reisen gemeinsam in die Heimat des Models, um das Ehemaligentreffen seines Gymnasiums zu besuchen.

In den vergangenen Folgen bekamen die Zuschauer schon einen intimen Einblick in die Beziehung von Cosimo Citiolo (42) und seiner Freundin Nathalie Gaus – die beiden verlobten sich sogar in der Show. Auch Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser plauderten aus dem Nähkästchen. Die GNTM-Bekanntheit gab zu, mit ihrem Stefan schon während der Ehe mit ihrem Ex-Mann Thomas Behrend angebandelt zu haben.

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern

ActionPress Claudia Obert und Max Suhr, September 2024

