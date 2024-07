Jüngere Frau für Max? Das sagt er zu Claudia Oberts Wunsch!

Claudia Obert (62) und ihr Freund Max Suhr (26) halten ihre Beziehung relativ locker. Die TV-Ikone wünscht ihrem Partner eine jüngere Frau, wie sie im vergangenen Monat überraschend verriet. Nun äußert sich Max bei dem mates dates "Summer Edition"-Event gegenüber Promiflash zu der Aussage seiner Liebsten. "Ich finde das sehr nett, es ist ja ein wirklicher Liebesbeweis von Claudia, das mal so zu sagen", erzählt er und führt fort: "Aber ich meine, ich würde sie ja jetzt nicht verlassen. Ich bin wirklich sehr glücklich mit ihr und ich freue mich immer, mit ihr Zeit zu verbringen, und das hat noch keine andere geschafft, dass ich sage 'Oh, da bin ich gerne'."

Seit August 2022 ist der 26-Jährige an der Seite von Claudia. Und dabei scheinen sie ihre Beziehung entspannt zu sehen, denn die Unternehmerin hat nichts dagegen, wenn sich ihr Freund mit einer anderen Frau treffen würde. "Ich würde ihm nichts mehr wünschen, als dass er sich in irgendeine besondere junge Frau verliebt", offenbarte sie in einem Interview mit RTL. Die gegenseitige Offenheit bedeute für das Paar wahre Liebe. "Wir haben so eine enge Bindung zueinander", betonte Claudia.

Claudia und Max legen ihren Wert auf andere Sachen, denn die typischen romantischen Dinge wie Zusammenziehen oder Heiraten sind für sie kein Thema. In einem früheren Promiflash-Interview erklärte Max, weshalb er nicht mit seiner Freundin zusammenziehen will: "Das finde ich ganz furchtbar, wenn man seine Partnerin wirklich morgens, mittags und abends sieht."

Instagram / iammaxsuhr Max Suhr, Dezember 2023

Instagram / claudiaobert_luxusclever Max und seine Freundin Claudia Obert im August 2022 auf Mallorca

