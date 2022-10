OP überstanden: Julian Engels meldet sich aus der Klinik

Julian Engels (29) gibt ein Gesundheitsupdate! Ende September musste der Mann von Sarah Engels (30) einen herben Rückschlag einstecken. Zwei Jahre nach seinem Kreuzbandriss hatte er endlich wieder auf dem Fußballplatz gestanden – jedoch mit fatalen Folgen. Der Vater einer Tochter zog sich einen Meniskusriss zu. Aus diesem Grund stand für ihn schon wieder eine OP an. Diese ging jetzt über die Bühne, wie Julian aus dem Krankenhaus berichtete.

In seiner Instagram-Story teilte der 29-Jährige ein Selfie aus dem Klinikbett. "Und da sind wir wieder. Die Operation ist gut verlaufen", ließ er seine Follower wissen. Diese Zeit muss Julian aber nicht alleine durchstehen. Seine Gattin Sarah steht ihm zur Seite. Die Sängerin meldete sich ebenfalls auf ihrem Account und schrieb: "Ich durfte ihn auch direkt mit nach Hause nehmen. Krankenschwester Sarah ist da." Für diesen Support konnte sich ihr Mann nur bedanken: "Danke, Schatz. Gibt keine Bessere."

Schon 2020 hatte Julian wegen seines Kreuzbandrisses operiert werden müssen. Auch damals konnte er auf die Unterstützung seiner Frau zählen. "Zum Glück bin ich bei all diesen Herausforderungen nicht allein und habe den schönsten Menschen von innen und von außen an meiner Seite, der mich unterstützt", hatte er damals via Instagram dankbare Worte an die DSDS-Bekanntheit gerichtet.

Julian Engels, ehemaliger Fußballer

Julian und Sarah Engels im April 2022

Sarah und Julian Engels

