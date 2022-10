Wünscht sich Amira Pocher noch ein drittes Kind mit Olli?

Ist die Familienplanung bei Oliver (44) und Amira Pocher (30) schon abgeschlossen? Seit mittlerweile sechs Jahren gehen der Komiker und die Fernsehmoderatorin nun schon gemeinsam durchs Leben. Seit Oktober 2019 ist das Paar auch verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder, die 2019 und im darauffolgenden Jahr zur Welt kamen. Nun verriet Amira, ob sie sich noch ein drittes Kind mit Olli vorstellen kann.

In der neusten Folge ihres Podcasts "Hey Amira" spricht die 30-Jährige mit dem Gedächtnisexperten Dr. Boris Nikolai Konrad über das menschliche Gehirn und Gedächtnistraining. Als dieser dann erzählt, dass er Vater von vier Kindern ist, fällt Amira aus allen Wolken. "Und ich bin so hart am Überlegen: 'Ein drittes?'", plaudert die Podcasterin anschließend aus dem Nähkästchen. Sie ist sich allerdings unsicher, ob ein weiteres Kind so das Richtige für Olli und sie sei. "Die beiden sind gerade in so einer anstrengenden Phase, einer so schwierigen Phase", erzählt sie offen.

Womöglich ist diese anstrengende Zeit auch der Grund, wieso die dunkelhaarige Beauty einige Ernährungsregeln für ihre beiden Söhne aufgestellt hat. So erzählte sie in einem Interview mit Bild, dass ihre Kinder beispielsweise keine Schokolade essen dürfen. "Es gibt ja noch keinen Grund, sie an die Endstufe zu gewöhnen, wenn sie sie noch gar nicht kennen", erklärte Amira.

Getty Images Oliver und Amira Pocher im September 2022 in München

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Juli 2022

