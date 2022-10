Amira Pocher hat strikte Ernährungsregeln für ihre Söhne!

Amira Pocher (30) legt viel Wert auf die Gesundheit ihrer Kids! 2019 kam der erste Sohn der Moderatorin und ihres Ehemannes Oliver Pocher (44) auf die Welt. Nur ein Jahr später erblickte ihr zweiter gemeinsamer Sohn das Licht der Welt. Trotz ihrer Bekanntheit hält das Paar seine Kids jedoch strikt aus der Öffentlichkeit raus. Ebenso konsequent versucht die Zweifach-Mama auch die Ernährung ihrer Jungs anzugehen. Amiras Söhne sollen keine Schokolade essen!

Gegenüber Bild verriet Amira, dass sie strenge Ernährungsregeln für ihre zwei Kids hat. "Unsere Söhne essen ehrlicherweise gar keine Schokolade, weil ich ihnen aktiv auch keine gebe. [...] Es gibt ja noch keinen Grund, sie an die Endstufe zu gewöhnen, wenn sie sie noch gar nicht kennen", erklärte die 30-Jährige. Sobald ihre Söhne ins Kindergartenalter kommen, könne diese Regelung jedoch schwieriger werden.

Oli hingegen greife in Sachen Ernährung nicht so hart durch wie seine Gattin. Diese Rollenverteilung im Hause Pocher zeichne sich auch in anderen Situationen ab. "Olli ist der Playdaddy. Er liebt seine Kinder so abgöttisch, er kann ihnen auch nie einen Wunsch abschlagen", plauderte Amira am kinderTag 2022 in Berlin gegenüber Promiflash aus. Sie müsse dann ständig schimpfen, dass sie schon wieder Pommes bekommen haben, scherzte sie.

Instagram / oliverpocher Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Krick, Jens / ActionPress Amira Pocher, Podcasterin

Getty Images Oliver und Amira Pocher im September 2022 in München

