"Bist perfekt": Kris Jenner rät Khloé von einer Brust-OP ab

Wenn es nach Kris Jenner (66) geht, soll ihre Tochter genau so bleiben, wie sie ist. Für die Frauen des Kardashian-Jenner-Clans ist ihr Aussehen auch ihr Kapital. Dabei wird vermutet, dass bei Kim (42), Kylie (25) und Co. mit einigen Beauty-Eingriffen nachgeholfen wurde. Auch Khloé Kardashian (38) hat bereits ihre Nase machen lassen. Jetzt wünscht sich die Unternehmerin zudem noch eine Brustvergrößerung. Kris ist von den Beauty-OP-Plänen ihrer Tochter aber wenig begeistert und riet Khloé davon ab.

In der neuen Folge von The Kardashians brachte Khloé ihren Wunsch nach Brustimplantaten erneut zur Sprache. "Das ist es, was ich die ganze Zeit will. Ich habe bald eine Beratung", erzählte die Influencerin. Ihre Mutter steht dieser Entscheidung aber skeptisch gegenüber. "Nein. Du bist perfekt, so wie du bist", redete das Familienoberhaupt der 38-Jährigen ins Gewissen. Den Weg über die Implantate einzuschlagen sei in Kris' Augen nicht immer gut. Khloé hingegen hielt weiterhin daran fest, betonte aber auch, zunächst nur eine Beratung zu planen.

In dieser Hinsicht nahm sie sich ihre Schwester Kim zum Vorbild. Bei deren Dekolleté scheint Khloé total neidisch zu werden. "Sie hat so einen tollen Ausschnitt. Ich will etwas vollere Brüste. Wenn ich einen Bikini trage, habe ich überhaupt keinen Ausschnitt", beklagte sich die Reality-TV-Ikone.

Getty Images Die Kardashians im November 2019 in Santa Monica

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner im Mai 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Khloé Kardashian, Juli 2022

