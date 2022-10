Darum braucht Zweifachmama Sarah Engels keinen Babysitter

Sarah Engels (30) braucht keine Hilfe mit ihren Kids! Im Dezember des vergangenen Jahres ist die Sängerin zum zweiten Mal Mutter geworden: Ihre Tochter Solea hat das Licht der Welt erblickt. Aus ihrer Beziehung mit Pietro Lombardi (30) hat die ehemalige DSDS-Finalistin bereits einen Sohn, den siebenjährigen Alessio. Den Alltag mit ihren zwei Kids wuppt Sarah trotz ihrer Karriere auch ohne fremde Unterstützung. Doch warum will sie eigentlich keinen Babysitter?

In ihrer Instagram-Story verriet die einstige The Masked Singer-Siegerin, dass sie keine Aufpasser für ihre Sprösslinge brauche und sich schon immer davor gedrückt habe. "Wir haben aber zum Glück eine große Familie, auf die so gut wie immer Verlass ist", betonte die 30-Jährige. Zuletzt hat aber zum Beispiel auch mal eine Freundin Sarah unter die Arme gegriffen und Alessio bei sich übernachten lassen. Die OP ihres Ehemannes Julian (29) hatte sich zeitlich nämlich immer weiter nach hinten verschoben. "Da wäre Alessio viel zu spät ins Bett gekommen", erzählte sie.

Bei Solea sei das hingegen noch etwas anderes. Von dem noch nicht mal einjährigen Mädchen ist die Das Traumschiff-Darstellerin bisher nie länger als eine Stunde getrennt gewesen. "Sie ist ja auch noch klein", erklärte die gebürtige Kölnerin.

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Töchterchen Solea, April 2022

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / julbue Sarah und Julian Engels, Augutst 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de