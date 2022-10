Erstes Pic: GZSZ-Olivia Mareis zweites Kind ist auf der Welt

Tolle News rund um Olivia Marei (32)! Die Schauspielerin ist vielen als Toni Ahrens in der Kult-Daily Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt. Im August musste sie ihr Serien-Kostüm allerdings vorerst an den Nagel hängen: Denn Olivia verabschiedete sich damals in die Babypause. Seitdem hielt die Beauty ihre Fans mit Updates zu ihrer zweiten Schwangerschaft auf dem Laufenden. Jetzt ist die TV-Bekanntheit zum zweiten Mal Mutter geworden!

Auf Instagram teilte Olivia nun nämlich eine Reihe von Fotos aus den vergangenen Tagen. Dabei sind Eindrücke aus der Klinik zu sehen – und auch ein erstes Foto mit ihrem Nachwuchs. "Herzlich willkommen, kleiner Rotschopf! Ob seine Haare wohl die Farbe behalten?", schrieb sie zu dem Schnappschuss, der sie mit ihrem Baby auf der Brust zeigt. Weitere Details zu ihrem kleinen Wunder verriet sie allerdings noch nicht.

Ihre Fans freuten sich überschwänglich über Olivias Post. "Herzlichen Glückwunsch, habe heute Mittag an euch denken müssen", schrieb eine begeisterte Userin darunter. Viele andere fluteten die Kommentarspalte mit Herz-Emojis.

Anzeige

Getty Images Olivia Marei im Juni 2021 in Berlin

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und ihr Sohn im September 2022

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de