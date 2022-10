Küsse, Drama & Co.: Es wird heiß bei "Bachelor in Paradise"

Endlich bekommen die Bachelor in Paradise-Fans erste Einblicke zu Gesicht! Am 3. November startet die vierte Staffel des beliebten Reality-TV-Formats auf RTL+. Dieses Mal begeben sich unter anderem die einstigen Bachelor-Girls Jana-Maria Herz (30), Stephie Stark (27), Michelle Gwozdz (28) und die ehemaligen Bachelorette-Teilnehmer Max Adrio (33) und Danilo Sellaro auf die Suche nach der großen Liebe. Vor dem offiziellen Start der neuen Staffel wurde nun ein erster Trailer veröffentlicht – und der verspricht: Es wird heiß!

Auf der Instagram-Seite der Sendung dürfen sich die Zuschauer nun über erste Einblicke freuen. In dem kurzen Teaser ist zunächst Paul Janke (41) zu sehen, der seit der zweiten Staffel die Rolle des Barkeepers in dem Format übernimmt. Doch auch die diesjährigen Kandidaten bekommen die Fans in dem Clip bereits zu Gesicht. Neben vielen romantischen Dates und heißen Küssen werden in der neuen Staffel auch wieder wilde Partys gefeiert. "Im Paradies wird nicht geschlafen – nur Party gemacht und geflirtet", macht Influencerin Jana-Maria in dem Trailer klar.

Doch nicht alle Teilnehmer kommen offenbar gut miteinander klar. Wie der Teaser zeigt, gibt es auch in diesem Jahr mal wieder viel Drama unter den Kandidaten. In dem Clip ist unter anderem zu sehen, wie Jade Übach (28) weinend vor der Gruppe wegläuft. Und auch Mimi kommen die Tränen. "Männer sind so scheiße", stellt die 28-Jährige schluchzend fest.

RTL / René Lohse Danilo Sellaro, "Bachelor in Paradise"-Star

RTL / René Lohse Jana-Maria Herz, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin 2022

RTL / René Lohse Jade Übach, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

